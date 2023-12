Lazio | parla l'agente di Mario Gila | 'C'è un prima ed un dopo Sarri nel suo percorso'

(Di venerdì 1 dicembre 2023)mesi passati in panchina,ha risposto presente nelle ultime due uscite della. Con la difesa in emergenza,lo ha...

Altre News in Rete:

Ricette regionali, alla scoperta dei primi più amati del nostro Paese

... un piatto che incarna la storia e la cultura delcon ingredienti semplici ma di grande ... La Pasta alla Gricia è un piatto chedi convivialità, di tavole imbandite e di risate condivise. È ...

Gila, parla l'agente: "La Lazio tappa fondamentale". E sul futuro... La Lazio Siamo Noi

Gila, parla l’agente: “Futuro Vuole giocare. Spetta alla Lazio decidere” Cittaceleste.it

Lazio, Lazzari: “Dobbiamo approcciare contro il Cagliari come abbiamo fatto contro il Celtic”

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa, nel centro sportivo di Formello, per presentare la gara di campionato contro il Cagliari, che si disputerà domani alle ore 18 ...

Lazio-Cagliari, Orsi: “Gioco lento e prevedibile, ma il problema non è Sarri. Devono cambiare mentalità e approccio”

Martedì sera eri allo stadio Olimpico per Lazio-Celtic, come fare per diventare quella squadra anche in Serie A “Il problema è che non lo sanno neanche loro. Sarri ne ha parlato spesso ed è chiaro ...