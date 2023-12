Lazio | Lazzari | «Contro il Cagliari gara da dentro o fuori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le parole di Manuel, difensore della, in vista dellail. Tutti i dettagli A sorpresa, Manuelha sostituito Sarri nella consueta conferenza stampa prima delladella. PAROLE – «Champions? Speriamo ci lasci tanta energia e adrenalina per ributtarci subito in campionato, dove siamo in ritardo. Non sappiamo perché in Champions facciamo grandi partite e in campionato no. È il contrario dello scorso anno. Il passaggio del turno in Europa non è comunque mai scontato ed è importante, ma domaniilsarà da. Dobbiamo dare un segnale forte e definitivo». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS 24