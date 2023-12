Lazio | Gila | «Bello ritrovare fiducia In Champions abbiamo mostrato una cosa in più»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Mario, difensore della, ha così parlato in vista del prossimo match di campionato contro il Cagliari: le dichiarazioni Intervistato nel match program diCagliari, il difensore spagnolo Mario, ha parlato del momento del club biancoceleste. PRESENZE DA TITOLARE- «Dopo tanto tempo che non giocavo, è molto: Dopo mesi di duro lavoro e giorni belli e meno belli, arriva quel momento in cui torna la luce e sono molto felice di poter sfruttare queste opportunità». OTTAVI DI– «Siamo molto contenti di aver centrato questo traguardo cosi prestigioso. Contro il Celticfatto una prestazione importante, fatta di personalità e coraggio. Siamo stati presenti in ogni momento della ...