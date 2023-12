Lazio-Cagliari | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La 14ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida interessante tra. La squadra di Maurizio Sarri si è riscattata in Champions League ma in Italia la situazione è ancora delicata: i biancocelesti occupano l’11ª posizione e sono reduci dalla brutta sconfitta contro la Salernitana. La compagine di Ranieri è in netta ripresa ed è chiamata a continuare la striscia di risultati dopo il pareggio contro il Monza.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Squalificati: nessuno Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni(4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; ...