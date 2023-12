Lautaro Martinez ‘contro’ Lukaku | il capitano dell’Inter punta un record

(Di venerdì 1 dicembre 2023)insegue Vieri e Milito per numero di gol in Serie A in un anno solare con l’Inter. Tuttavia ilnerazzurroin realtà a superare l’ex compagnoin un altro. VERSO LA STORIA – Con il gol in Juventus-Inter (1-1),sale a quota 27 gol in Serie A in un anno solare. Pareggiando così quanto fatto da Mauro Icardi nel 2017. E ora mette nel mirino i primatisti di questa classifica: Christian Vieri e Diego Milito, che nel 2001 e nel 2012 fissarono ila 28 reti in campionato. Una soglia che l’attualea raggiungere e superare nelle cinque partite di Serie A rimanenti in questo 2023. Tuttavia, se al ...

Altre News in Rete:

Napoli - Inter: possibile forfait per Bastoni, lo staff non vuole rischiare una ricaduta (Gazzetta)

... Denzel Dumfries e Federico Dimarco in fascia, in mezzo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan più i soliti Marcus Thuram edavanti' . La probabile formazione del ...

Bookies - Napoli-Inter, il 2 offerto a 2,45. Lautaro vs Osimhen: gol del Toro più probabile Fcinternews.it

Napoli-Inter, Osimhen contro Lautaro Martinez: garanzia di gol e spettacolo ilmattino.it

I numeri non mentono

Quindi, si parte dal concetto più sorprendente di tutti: Osimhen e Lautaro sono molto più simili - nei numeri ... come i gol per partita (65 in 113 per Victor e 117 in 256 per Martinez) o la ...

Inter, a Napoli è già crocevia per lo Scudetto: le quote dei bookmakers

Osimhen-Lautaro: scontro tra titani - In una partita che trasuda storia, il presente parla non solo di un interessante confronto in ottica Scudetto, ma anche di un incrocio tra i due attaccanti più ...