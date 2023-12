L' audio di Vincenza Angrisano prima di essere uccisa | Mio marito mi ha alzato le mani

Leggi su agi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - "Ho avuto una settimana molto particolare. Sono andata in ospedale, miomi hale". È il contenuto di un, diffuso in rete da una emittente locale, che la 42enneha inviato a un'amica su WhatsApp nei giorni scorsi,che il 28 novembre scorso il, il 51enne Luigi Leonetti, la uccidesse sferrandole tre coltellate tra petto e torace, mentre erano nella loro abitazione, a tre chilometri dal centro abitato di Andria. L'uomo è ora in carcere, a Lucera (Fg), accusato di omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto contro la coniuge. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, cinque giornidel femminicidio, il 23 novembre, la donna "ricorreva a cure mediche presso ...