L’arte del circo si insegna all’università | “Ho lasciato tutto per l’acrobazia”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Elena Fresch e il suo compagno Matteo Mazzei sono tra i primi ad aver conseguito in Italia la laurea in arti circensi presso la facoltà universitaria piemontese di Grugliasco ‘Vertigo’, coronando così un sogno partito da lontano. Elena e Matteo si conoscono una ventina di anni fa a Ferrara proprio in occasione di una kermesse di artisti di strada ed è duplice amore: quello tra i due e l’altro, non meno intenso, per il. Sono studenti universitari: lei ha intrapreso gli studi di biologia e il ragazzo quelli di ingegneria informatica, ma il destino ha altri progetti per loro. Conl’entusiasmo del cuore, travolti da un’unica passione, fanno una scelta improvvisa che cambierà per sempre le loro vite. Coinvolti dall’atmosfera irresistibile dell’evento, scoprono che per loro non può esserci nessun altro futuro se non ...