L’allarme dell’Onu | non stiamo facendo abbastanza per salvare il Pianeta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bocciati. Gli sforzi fatti finora dagli Stati per contrastare i cambiamenti climatici, riducendo le emissioni dannose, sono troppo timidi. A certificarlo in un recente rapporto è l’Onu. I piani nazionali di azione sul clima rimangono insufficienti per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi e raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) ha analizzato i Contributi determinati a livello nazionale (Ndc) – ovvero i piani nazionali non vincolanti che indicano le azioni per ridurre i gas serra – di 195 Paesi che hanno siglato l’accordo di Parigi e ha osservato che gli Ndc non stanno ancora dimostrando la rapida tendenza al ribasso che la scienza ritiene necessaria in questo decennio. «I governi stannopiccoli passi», ha affermato Simon Stiell, segretario ...