L’Ajax contro Sozza | «Forse era un fan di Gattuso…»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le parole di Steven Berghuis, attaccante del, dopo l’espulsione subita nella sfidail Marsiglia Steven Berghuis, attaccante del, non sembra aver digerito l’espulsione nei suoi confronti operata dall’arbitro. Il calciatore ha infatti accusato il direttore di gara italiano di aver favorito il Marsiglia per la presenza di Gennaro Gattuso in panchina. Dopo l’espulsione, la partita di Europa League è terminata con il risultato di 4-3 per i padroni di casa. LE PAROLE – «Il cartellino rosso non c’era. L’arbitro era italiano,è un fan di Gattuso».