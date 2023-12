L’addio di Eleonora Evi ai Verdi | «Vi spiego il patriarcato e il bullismo nel partito di Bonelli»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023)diEvi aiarriva insieme a una polemica con Angelo. E la deputata oggi spiega perché ha accusato il co-portavoce deldie paternalismo. Mentre lui si dice dispiaciuto e respinge l’accusa come «assolutamente falsa», l’eletta racconta gli episodi che l’hanno portata a dare le dimissioni dal movimento pur restando, per ora, nel gruppo parlamentare. In un’intervista a La Stampa Evi accusadi: «Sulla legge contro la carne coltivata ho seguito tutto io, dagli emendamenti alle dichiarazioni di voto, poi lui ha fatto un piccolo commento e dal, a livello comunicativo. È stato rilanciato solo quello. Una costante differenza di trattamento tra noi, a dispetto di quella ...