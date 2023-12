L’acconciatura perfetta per le feste che anticipa il 2024 | il tendy

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Con le vacanze di Natale che si avvicinano, può tornare utile una nuova tendenza che strizza l’occhio agli Anni 2000: avete mai sentito parlare del? Da adesso sì: tutto quello che bisogna sapere su quest’acconciatura facilissima e glam. A volte ritornano, perché le tendenze vanno e vengono e ormai lo sappiamo, anche quando si tratta di acconciature. E quale migliore occasione di questa, con le festività natalizie che si avvicinano, per rispolverare un tormentone degli Anni 2000? Già fortemente popolare tra le celebrità e sfoggiato per grandi occasioni come red carpet ed eventi glam,predominante che accompagnerà l’inverno è il. Crediti: Instagram/@daniellepriano – VelvetMagUn nome dolce, tenero, che potrebbe essere confuso con il termine teddy che ormai è diventato un tratto distintivo di Max Mara (e il suo ...