La Volta Buona | Elisa Isoardi | “Non mi manca un compagno | mi godo me stessa”

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è stata ospite de La, programma pomeridiano di Caterina Balivo. La nota conduttrice si è lasciata andare a un racconto generale di sé, partendo dalle prime esperienze, fino ad arrivare all’amore e al rapporto con la sua famiglia. Single e felice Chi ha detto che occorre essere in coppia per essere felici. Un messaggio sbagliato, che presuppone la necessità dell’altro/a per percepirsi come completi. Lo spiega chiaramentea La, ponendo in evidenza la fase particolare nella quale si trova. Ha sottolineato l’importanza di poter contare sulla propria indipendenza, soprattutto in quanto donna. Rivolgendosi alle ragazze da casa, si è così espressa: “Quando una persona riesce ad andare avanti con le proprie ...