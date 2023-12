La verità sull’attivista palestinese che sta indignando il web | compreso Salvini È solo fango mediatico ai suoi danni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dicembre 2023 – Ormai da sabato pomeriggio stanno circolando dei video e degli articoli sui social che riprendono una ragazzaparlare degli stupri aidelle donne palestinesi e israeliane durante la manifestazione contro la violenza delle donne di Roma. Addirittura Matteoha ricondiviso sul suo canale Instagram il video mostrando il suo sdegno aggiungendo un commento: “Il disgustoso odio verso le donne israeliane”, con riferimento a una frase pronunciata in particolare dalla ragazza, Maya Issa, ovvero: “Stuprate dai terroristi? Che lo provino”. Peccato che il video pubblicato nonda, ma anche da vari giornali, giornalisti e pagine social sia volutamente tagliato e parziale, carente della parte in cui Issa espressamente condanna tutte le violenze e in cui ...