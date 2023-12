La storia di Xubi | un futuro possibile come pasticcera

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "Da quando sono arrivata a Roma ho cercato opportunità per inserirmi. Per prima cosa, ho frequentato un corso di lingua italiana così da potermi orientare nella città e essere più autonoma. Poi, quest’anno, sono entrata in contatto con l’Associazione Camrol e ho partecipato al corso base di pasticceria organizzato da loro. Grazie a questa opportunità,