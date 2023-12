La storia di Pluto Aldair

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il Brasile non è di certo famoso per aver prodotto nella sua tradizione calcistica, grandi difensori. Eppure di eccezioni ce ne sono ed uno in particolare per tredici lunghe stagioni, giocava nella Roma. Diventò inoltre, un perno inamovibile della stessa “Selecao” campione del Mondo nel 1994. Come dicevamo, solido difensore, dai piedi educatissimi, dotato di grande eleganza e un’incredibile capacità di anticipo nei confronti degli attaccanti avversari, un giocatore d’altri tempi, leader silenzioso, difficile da poter trovare nel calcio di oggi: lui è Nascimento do Santos, per tutti conosciuto semplicemente come “”,. Nasce a Ilhéus – un paesino nel nord del Brasile – nell’Ottobre del 1965, calciatore dotato di un fisico possente ma allo stesso tempo molto agile sia nel gioco aereo che soprattutto nei tempi d’anticipo dell’attaccante ...