La Russia dichiara guerra al movimento Lgbt | Guaiana | “Ulteriore attacco alle libertà individuali | è rischioso”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Yuriè responsabile delle campagne di sensibilizzazione di ALL OUT, un’organizzazione no-profit impegnata nella lotta per i diritti e ledelle personeQIA+ in tutto il mondo. Proprio nei giorni scorsi, ALL OUT aveva rilanciato la campagna della Fondazione Sphere, una associazioneQIA+ russa, che segnalava il rischio di ciò che ieri è effettivamente accaduto: la pronunciazione della Corte Suprema russa, sollecitata dal Ministero della giustizia, che hato estremista ilQIA+ internazionale. Lavieta ilinternazionaleIl tutto è accaduto a porte chiuse, senza che alcun testimone, giornalista o attivista potesse ascoltare e controbattere ...