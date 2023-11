La Roma pareggia contro il Servette e supera il girone |  la strada per gli ottavi però è in salita

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lanon va oltre l'1-1 sul campo delma passa ildi Europa League. Laverso glidi finalesi fa complicata visto che non è prima nele nell'ultimo turno dovrà battere lo Sheriff e sperare che lo Slavia Praga perdagli svizzeri

Europa League - Roma pareggia in Svizzera : i top e i flop del match

Atalanta agli ottavi di Europa League - la Roma pareggia. La Fiorentina passa in Conference

La Roma pareggia contro il Servette e supera il girone ma la strada per gli ottavi è in salita

Servette - Roma 1 - 1, Mourinho ai playoff di Europa League

Per i giallorossi si allontana il primo posto nel girone La1 - 1 a Ginevra con il Servette nel match valido per il Gruppo G dell'Europa League . I giallorossi ottengono il punto necessario per l'aritmetica qualificazione al playoff, dove ...

Servette-Roma 1-1: Lukaku non basta, qualificazione sì ma gli ottavi di Europa League si complicano RomaToday

La Roma pareggia contro il Servette e supera il girone ma la strada ... ilGiornale.it

Servette-Roma 1-1, giallorossi lontani dal primo posto

Tutto da rifare per la Roma, che tra il 63' e il 71' sciupa due volte con Dybala la palla del 2-1. Due errori pesanti, proprio quando arriva la notizia del pareggio e poi del gol vittoria dello Slavia ...

Europa League. Servette-Roma 1-1: per Mou lo spareggio è (quasi) realtà

Ginevra, 30 novembre 2021 – Pareggio per 1-1 tra Servette e Roma, in un match della quinta giornata del gruppo G di Europa League, disputato allo stadio di Ginevra. Giallorossi in vantaggio al 21' con ...