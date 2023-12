La Rai vuole vederci chiaro sui Fuorionda di Michele Guardì

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Rai apre un’indagine interna suidiIl Messaggero, di Ilaria Ravarino, pag. 22 Qualcosa, alla fine, è successo. Il caso degli accesidi, trasmessi martedì scorso su Italia 1 da Le Iene e derubricati dallo storico autore Rai, oggi 80enne, come «roba vecchia e pretestuosa: che succederà mai?», non sono passati in silenzio. IL COMUNICATO L’azienda ha annunciato ieri con un comunicato l’intenzione di aprire un’indagine interna, in gergo “audit”, per studiare i fatti emersi «dalla messa in onda, martedì 28 novembre, su Italia 1, di un servizio contenente alcuni fuori onda del regista e sue dichiarazioni». A finire sotto accusa è il comportamento dell’autore – inventore di programmi storici del servizio pubblico, come Unomattina – che ...