La nonna di Giulia | “Il prossimo libro lo dedicherò a lei | ho già in mente la storia Era il nostro sole”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Mai avrebbe pensato di dover perdere la nipotein quel modo pochi giorni prima della presentazione del suosulle donne vittime di violenza. Un gioco perfido del destino. Carla Gatto,diCecchettin, 75 anni, due giorni fa ha presentato a Rovigo il suo romanzo, Con lo zaino in spalle e…, che ha per protagonista Emma. Una ragazza del Sud, vittima delle violenze del suo patrigno, che si ribella e, zaino in spalla, scappa al Nord per realizzare i suoi sogni. Ladie il suosui femminicidi L’esordio pubblico delera, ovvia, programmato da tempo, racconta ladiintervistata dal Corriere della Sera, quasi in lacrime. Mai avrebbe pensato che la sua “nipotina” ...