Altre News in Rete:

Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia: 'Ecco cosa mi rimprovero"

Il 5 gennaio del 1994 la felicità di Al Bano e Romina Power , la coppia più bella dellaitaliana, è stata spazzata via per sempre dalla notizia della scomparsa della loro ... 'Si vogliono, ...

La musica fa bene ai bimbi, lo dicono anche i neuroscienziati. Letta: “Educazione musicale fin dalla scuola dell’infanzia” Orizzonte Scuola

Pikaia – Quando la musica fa bene e non solo all'anima Pikaia

Beba: “La musica mi ha salvata da un amore divenuto tossico”

In Narciso narra una relazione tossica: una follower le ha scritto “mi hai salvata”. Che ne pensa «Dall’uscita di Narciso ho ricevuto centinaia di messaggi, non solo da donne. Tanti per aver rivisto ...