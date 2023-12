La Juve vince 2-1 a Monza e va in testa alla classifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Vittoria allo scadere per lantus, che batte ilper 2-1 e, almeno per due notti, si porta in vettascavalcando l'Inter che giocherà domenica alle 20:45 contro il Napoli di Walter Mazzarri.rete nel primo quarto d'ora siglata da Rabiot – seguita la rigore sbagliato da Vlahovic -, aveva risposto al 92? Valentin Carboni, al quale ha però rimediato, soli due minuti dopo, la rete decisiva di Federico Gatti. Gara che si accende dopo soli dieci minuti, per il fallo in area di Kyriakopoulos su Cambiaso che genera il calcio di rigore in favore dellantus: dal dischetto si presenta Vlahovic che però si fa ipnotizzare clamorosamente sia sul penalty che sulla successiva ribattuta da Di Gregorio.che può ...