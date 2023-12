La guerra del Mossad ai leader di Hamas lontano da Gaza

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Come scrive stamani The Wall Street Journal (WSJ) i servizi segreti israeliani si stanno preparando a neutralizzare globalmente idial termine dellanella Striscia di. Questa campagna, voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu mira ai dirigenti diin Libano, Turchia e Qatar. Il Qatar, nel Golfo Persico, ospita l’ufficio politico dia Doha. La strategia segreta è un’ulteriore estensione delle operazioni clandestine israeliane, leggendarie e condannate globalmente. Paesi come Qatar, Libano, Iran, Russia e Turchia hanno offerto protezione ad, ma in passato Israele ha evitato azioni dirette per evitare crisi diplomatiche e Netanyahu ha annunciato il piano il 22 novembre, istruendo ilad agire contro i ...