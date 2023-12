La Galerie Dior | chi sono le artiste protagoniste della nuova mostra al femminile?

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Maria Grazia Chiuri celebra le donne con lanelladi Parigi, rappresentano attraverso abiti, istallazioni e collaborazioni condonne il legame tra la moda e il femminismo. Lasarà presente in galleria fino al prossimo 13 maggio, non ha un titolo specifico ma è volta a raccontare la storia e l’importanzadonna attraverso il potentissimo linguaggiomoda e dell’abito. La, quando nasce e cosa rappresenta Lanasce a Parigi negli anni ’40 in Rue François, quando lo straordinario Christianapre la sua prima Maison in Avenue Montaigne e rivoluziona il mondomoda ...

Altre News in Rete:

New exhibition at La Galerie Dior highlighting Women's Art

We Should All Be Feminists: Dior e le sue artiste in mostra a Parigi Vogue Italia

La Galerie Dior fa dialogare moda e femminismo FashionNetwork.com IT

We Should All Be Feminists: la nuova mostra della Galerie Dior che racconta al femminile la liaison tra arte e moda

Dans l’objectif d’André Ostier, la mémoire d’une « café society » disparue