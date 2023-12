(Di venerdì 1 dicembre 2023) Venerdì laha espresso il proprio disappunto per latra Israele e i militanti di Hamas, e ne ha chiesto il ripristino. "La rotturaè una notizia molto brutta, ...

Venerdì laha espresso il proprio disappunto per la fine della tregua tra Israele e i militanti di Hamas, e ne ha chiesto il ripristino. "La rottura della tregua è una notizia molto brutta, deplorevole, ...

La Francia delusa per la fine della tregua chiede un nuovo cessate il fuoco

Lo ha detto il ministro degli Esteri Catherine Colonna a margine dei colloqui sul clima della COP28 delle Nazioni Unite a Dubai.

