La diga del Gleno si squarciò in un istante | fu l’inizio della fine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pian del(Val di Scalve). 1° dicembre 1923, prime luci dell’alba. Francesco Morzenti, il sorvegliantedi Pian delriceve una telefonata: dalla centrale idroelettrica di Molino di Povo arriva l’ordine di aumentare la portata dell’acqua. Morzenti abbandona la cabina di controllo e si incammina verso la passerella a valle. Mentre apre la valvola dello scarico, l’uomo ode un moto violento e un forte rumore provenire dalla: alza lo sguardo e nota una fessura in uno dei piloni che reggono l’intera struttura architettonica. Una crepa che si allarga a vista d’occhio. Morzenti non può fare altro che fuggire e tentare di mettersi in salvo. Ai carabinieri racconterà: “Il terzo pilonespalla destrasi era completamente ...