La dialettica felliniana clown bianco-augusto per spiegare perché nel mondo la sinistra cede terreno alla destra

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sarebbe ora di uscire dal circo, ma uscire dal circo non si può: i picchetti del tendone segnano i confini invalicabili del nostro mondo. Possiamo girare in tondo quanto vogliamo, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti