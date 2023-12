La capolista Sirio Salerno ’92 attende New Cap Marigliano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSesta giornata di campionato, la penultima d’andata nella regular season di Serie B femminile per la’92 che domani sera – sabato 2 dicembre – ospiterà la New Cap2018. Palla a due alle 19:30 al PalaSilvestri con la direzione arbitrale di Fabio Petrillo e Vincenzo Petruzziello, entrambi avellinesi. Granatine prime a punteggio pieno, mariglianesi a quota 6 in classifica ma con una partita da recuperare, quella non disputata contro la New Basket Agropoli nell’ultimo turno; non giocano dal 18 novembre, data del ko a Potenza. Fino ad allora, le prossime avversarie dellaavevano sempre vinto. “Ci aspetta una squadra organizzata e disciplinata che sa cosa fare in ogni momento della partita.ha anche giocatrici molto brave nell’uno contro ...