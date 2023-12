Kissinger è l’inventore del catenaccio | e c’è lui dietro il trasferimento di Pelé ai Kosmos Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Henry, l’ex segretario di stato degli Stati Uniti morto mercoledì a 100 anni è stato il protagonista super-celebrato della ridefinizione del mondo del secondo dopoguerra e dell’epoca della guerra fredda. E, pare, ha inventato il. O almeno così sostiene Brian Kilmeade in The Games Do Count.ha giocato a calcio, da giovane, come tutti, scrive ilche gli dedica un ritratto “calcistico”. Prima come portiere poi, dopo essersi rotto un osso della mano, come attaccante. Soprattutto è lui che ha ideato un precursore del, che in realtà pare il più classico autobus davanti alla porta. “Il sistema consisteva nel far impazzire le altre squadre non permettendo loro di segnare – scrive Kilmeade – usando tantissimi giocatori come difensori. È molto difficile segnare ...