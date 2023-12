Juventus | Vlahovic | “Lautaro | Osimhen e Giroud grandi attaccanti”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dusan, attaccante della, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Queste le sue parole:, il gol all’Inter è arrivato 71 giorni dopo l’ultimo. Come vive una punta l’astinenza? “Io non avevo nessuna ansia. Non conosco altri segreti che il lavoro quotidiano. Il calcio è fatto di alti e bassi come la vita, la differenza però la fa la testa, quanto riesci a rimanere lucido e non farti condizionare. Io non ero preoccupato, solo concentrato sul campo e su come aiutare la squadra. Quando ti sblocchi i gol arrivano tutti insieme” Il pari con la capolista vi ha dato una consapevolezza diversa a livello di squadra? “Sappiamo di essere forti, non è stata una partita facile contro la favorita per lo scudetto e il pari ci dà ancora più convinzione: significa che siamo lì”. E’ vero, come ha ...