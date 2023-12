Juventus | dall’Inghilterra | non solo Sancho | obiettivo Van de Beek

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Affari in vista sull’asse Torino-Manchester. Secondo gli inglesi di TeamTalk i buoni rapporti trae United potrebbero concretizzarsi in un doppio affare per il mercato di gennaio. Come è noto il club bianconero guarda al club dell’Old Trafford per Jadon, ma nelle ultime ore si fa anche il nome di Donny Van de. Il primo non ha buoni rapporti con mister Ten Hag e piace molto alla Juve per potenziare il reparto offensivo. Oltre all’esterno inglese, però, secondo il sito britannico la novità sarebbe quella del 26enne ex centrocampista dell’Ajax. Anche lui è in uscita dopo un’esperienza tutt’altro che fortunata a Manchester. La Juve è pronta ad affondare il colpo a gennaio. SportFace.