Juventus contro il tabù Monza | Allegri cerca la vetta per almeno due giorni

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Laapre il suo dicembre con la sfida al, che fa riemergere recenti ricordi assai negativi in casa bianconera. Lo scorso anno, infatti,quella che era una matricola assoluta per la Serie A, arrivarono due sconfitte su due, un’onta da cancellare quest’anno. La prima, con la follia di Di Maria e i bianconeri che presero sottogamba l’impegnoi brianzoli che avevano appena accolto Palladino sulla loro panchina, la seconda già nel 2023, con tante difficoltà in casa e forse la consapevolezza che quella Juve non poteva lottare di certo per lo scudetto. Che è invece il malcelato obiettivo di quest’anno, visto che la classifica è buona e che vincere allo U-Power Stadium può garantire ai bianconeri ladella classifica perdue, il ...