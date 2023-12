Juventus | contro il Monza è brivido felino | la decide Gatti in pieno recupero | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023)per lache torna a casa dalla gara del venerdì che apre la 14ª giornata di Serie A con tre punti preziosissimi. I bianconeri, in vantaggio grazie alla rete di Rabiot al 12?, amministrano la gara per la quasi totalità dell’inriuscendo a respingere le velleità offensive del. Ma il raddoppio non arriva. Vlahovic, che prima della rete di Rabiot aveva sbagliato un calcio di rigore, appare in serata no, così come Chiesa. Il lungo forcing delriesce ad abbattere il fortino bianconero al 91?: un tiro-cross di Valentin Carboni taglia tutta l’area e non viene deviato da nessuno, ma la traiettoria beffa Szczesny per l’1-1. Quando la gara sembrava avviata verso la parità, una delle rare folate offensive del secondo tempo della...