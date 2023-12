' Juve | non solo Sancho | piace van de Beek del Manchester United'

Altre News in Rete:

Samardzic, idea mercato Juve non solo: "A gennaio tocca silenziare il telefono"

è mai facile il periodo di transizione. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia equilibrata. Mi sono messo in discussione. La Roma mi ha dato la possibilità di entrare nella direzione sportiva, ...

Elkann: La Juve non si vende. Allegri ha vinto tanto, vogliamo vincere ancora Tuttosport

Lo scontro tra Simone Inzaghi e Chiesa non visto durante Juve-Inter: l'allenatore è pietrificato Fanpage.it

Da Torino: "Patto scellerato tra la Juventus e Gravina Non è normale ciò che succede"

A me non sembra normale che in una stagione nella quale Allegri (con tutti i suoi limiti, per carità) ha portato la Juventus al secondo posto (e a due punti dalla capolista) escano (e prima di Natale) ...

Calcio C, Cesena contro la Juve Next Gen. Toscano: “Vietato essere presuntuosi”

Tempo di anticipo di campionato per il Cesena, impegnato sabato pomeriggio (stadio Manuzzi, ore 16.15) in una sfida assolutamente inedita contro la ...