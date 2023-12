Juve | Giuntoli | 'Allegri? Tutti contenti | niente scampo per altre candidature Colpani? Buono'

Altre News in Rete:

Serie A LIVE Monza - Juve dalle 20:45

In campo Andrea Colpani , già sei reti in stagione e prossimo oggetto del desiderio delle big italiane, osservato speciale per. Palladino si affida a Pessina in mediana, rilancia Ciurria ...

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio del match con il Monza Cristiano Giuntoli ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio di Monza Juve ...

