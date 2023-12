Jovanotti taglia a zero i capelli | il cambio look è un ritorno al passato

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lorenzo Cherubini, per tutti, ha deciso di darci un taglio, letteralmente, dando il benvenuto al mese di dicembre in maniera decisamente particolare. Un salto nel, come lo hanno definito in tanti, dicendo addio a una folta massa di, che da tempo crescevano libero e indomabili.totalmente differente, ma niente affatto inedito per il celebre cantautore. All’età di 57 anni, ha infatti deciso di tornare a un’immagine in pieno stile anni ’90, già sfoggiata nelle prime fasi della sua grandiosa carriera.ci dà un taglio In uno dei suoi ultimi post,ha deciso di lasciare a bocca aperta i suoi fan. Lo si vede afferrare la sua ricca massa diincolti e, in pochi secondi, eccoli sparire tutti a suon di rasoio elettrico. Un ...