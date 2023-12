Jovanotti sorprende i fan | “Nuova vita | nuovo look” VIDEO

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 Pochi secondi diin cuimostra la sua folta chioma che poi scompare. Il cantante taglia i capelli a zero. Un cambio radicale per lui che nel corso della suasi è mostrato con tantidiversi. @lorenzojova ?????????????????????????????? ? E si fa bello per te –& Ackeejuice Rockers “Ho trovato uncucciolo di barboncino a Castrocaro”, scherza Lorenzo Cherubini nelle storie, inquadrando i capelli tagliati. “Era ora – precisa poi – ci voleva., si riparte”, diceche, dopo l’incidente in bicicletta della scorsa estate a Santo Domingo, vuole tornare a camminare in autonomia e senza stampelle. Visualizza questo ...

Altre News in Rete:

Filologia maranza

Non ciche una parola dello slang giovanile nata 40 anni or sono abbia mutato significato:... Altre notizie su:Tedua

Filologia maranza Rolling Stone Italia

Sanremo 2022, Jovanotti sorprende e commuove l’Ariston. La poesia di Mariangela Gualtieri e il saluto… Il Fatto Quotidiano

Jovanotti cambia look, si rasa a zero i capelli e mostra sui social il taglio netto: «Nuova vita, si riparte»

Taglio netto per Jovanotti, che saluta dicembre postando sul suo profilo Facebook un video in cui appare con i capelli rasati a zero. Il tutto accompagnato da una sorta di augurio: «Benvenuto Dicembre ...

Jovanotti cambia look: taglia a zero i capelli e posta il video sui social

Pochi secondi di video in cui Jovanotti mostra la sua folta chioma che poi scompare. Il cantante taglia i capelli a zero. Un cambio radicale per lui che nel corso della sua vita si è mostrato con tant ...