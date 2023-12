Istat rialza le stime del Pil e Borsa ai livelli pre-crisi | Filini FdI a Notizie com | “Tutti credono in quello che sta facendo l’Italia”

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’rivede letrimestrali sulla crescita, registrando un Pil in aumento dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e dello stesso periodo del 2022. Nella stima di ottobre il tasso di crescita era nullo. Cresce anche il tasso di occupazione fino al 61.8%, mentre l’inflazione, secondo lepreliminari, scende allo 0,8%. “La situazione che stiamo vivendo è difficile, ma nonostante ciò l’economia italiana segna in positivo”. A.com, Francesco, deputato nella Commissione Finanze e responsabile del programma per Fratelli d’Italia. (Facebook) –.comLa crescita del Pil “Stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile, segnato soprattutto dall’alta inflazione e il conseguente rialzo degli interessi per contrastarla, oltre che ...