Israele sapeva del piano di Hamas da oltre un anno | perché non ha agito | il retroscena

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –era a conoscenza di undiper colpire il Paese più di unprima che il gruppo terroristico lanciasse l’attacco a sorpresa il 7 ottobre scorso. Lo riporta il New York Times, secondo il quale i funzionari militari e dell’intelligence israeliani consideravano iltroppo ambizioso e troppo difficile da realizzare per. Il documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane hchiamato in codice ‘Mura di Gerico’, descriveva, punto per punto, l’invasione che ha scatenato l’attuale guerra tra, ma non indicava una data per l’attacco. Tuttavia, secondo quanto riferito, descriveva un assalto metodico che aveva lo scopo di sopraffare le fortificazioni attorno a Gaza, ...