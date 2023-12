Israele riprende gli attacchi contro Gaza | la tregua è scaduta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si torna a combattere in Medioriente. Alle 7 di questa mattina 1 dicembre, ora locale, èlatrae Hamas: l'esercito dello Stato ebraico ha dichiarato di aver ripreso le operazioni di combattimento nella Striscia di, accusando i palestinesi di aver violato in anticipo il cessate il fuoco. i negoziati mediati da Qatar ed Egitto per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas proseguono comunque. Secondo il NYT I funzionari israeliani erano entrati in possesso del piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre oltre un anno prima che si verificasse: tuttavia, considerarono tale piano troppo ambizioso e difficile da realizzare.