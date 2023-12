(Di venerdì 1 dicembre 2023) Scongelato all'arrivo, ricongelato dopo l'esordio, riportato a temperatura ambiente per la Champions. Gustavha pagato le basse temperature danesi, l'agosto più caldo di sempre italiano e l'...

Isaksen, la cura Sarri funziona: così il tecnico della Lazio lo ha cambiato

era partito titolare contro il Monza il 23 settembre, è ripartito titolare contro gli scozzesi martedì sera, poco più di due mesi dopo . Ha sfruttato contingenze varie, dall'infortunio di ...

Isaksen, la cura Sarri funziona: così il tecnico della Lazio lo ha cambiato Corriere dello Sport

Lazio, Immobile cura i malanni: Ciro entra, fa doppietta e stende il Celtic La Lazio Siamo Noi

Lazio, Immobile cura i malanni: Ciro entra, fa doppietta e stende il Celtic

Si chiedeva una reazione alla Lazio. Se non dal punto di vista del gioco, la squadra biancoceleste porta almeno a casa l’intera posta in palio. A fare la differenza, tanto per cambiare, ...

Lazio, Isaksen a Sky: "Siamo riusciti a vincere grazie ai tifosi"

È stato uno dei migliori in campo della Lazio. Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita contro il Celtic. Ecco le sue dichiarazioni sul ...