iPhone 15 Pro | il paradosso di un telefono

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nuovi materiali, novità mirate per la fotocamera, un processore che trasforma ilin una console e un tasto personalizzabile per velocizzare la gestione in relazione alla necessità dell'utente. Questa è la sintesi estrema che traccia l'identikit di15 Pro che, con le migliorie apportate da Apple ai quattro modelli della gamma, insieme al Pro Max è lo smartphone che spinge verso l'alto la soglia dell'innovazione grazie all'ottimizzazione tra hardware e software che resta un limite per i modelli Android. A differenza del passato, però, stavolta a Cupertino hanno deciso di aumentare la qualità complessiva delle due versioni base,15 e15 Plus, indirizzando i due Pro a un target sempre più professionale, in grado cioè di sfruttare le aggiunte, in particolare in ambito software, per produrre ...