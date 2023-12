Inzaghi con la mossa Ctrl+C | Ctrl+V in Napoli-Inter | due dubbi risolti

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023)aveva un piano e continua a portarlo avanti, sperando che inporti il risultato sperato e non un altro pareggio. Le scelte in vista della prossima trasferta sono già state decise in largo anticipo e sarebbe sorprendente vedere in campo una formazione diversa PROBABILE FORMAZIONE – Le massicce rotazioni di Lisbona hanno un senso nella testa di Simone, che aveva già pianificato tutto prima di Torino. E quindi ben prima di, trasferta in arrivo in questo fino settimana. La formazione dell’in Serie A non prevede modifiche né sorprese rispetto all’ultima uscita nazionale. Anche se bisogna porre l’attenzione su due nomi. Il primo è quello di Alessandro Bastoni, che si sperava potesse recuperare ma invece non verrà rischiato. Ciò costringerà ...