Invalidità civile | le nuove regole sui redditi da dichiarare per i sussidi

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il tema deida considerare per accedere alle prestazioni economiche diha interessato dapprima la Corte di Cassazione e, successivamente, ben due Messaggi interni dell’Inps, pubblicati rispettivamente ad aprile 2022 e luglio 2023.Di recente l’Istituto è tornato sull’argomento per comunicare l’allineamento delle procedure informatiche agli orientamenti della Suprema Corte e dell’Inps stessa, con riguardo al calcolo degli oneri deducibili.Analizziamo la questione in dettaglio. Indice: il messaggio Inps di aprile 2022: messaggio Inps di luglio 2023...