Inter | una pagella sui nuovi acquisti del 2023-2024

Leggi su milano-notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il mondo torna a parlare della Serie A. Dopo anni di alti e bassi il mercato estivo del massimo campionato italiano ha tracciato una linea che lo ha fatto ritornare ad essere considerato una meta da raggiungere per tantissimi calciatorinazionali. Durante l’estate scorsa, infatti, le big del campionato si sono scatenate, portando in Italia nomi ambitissimi dalle squadre di mezza Europa alzando così il livello tecnico del torneo. Un miglioramento qualitativo del campionato che ha portato soprattutto Milan,e Juve ad essere le maggiori candidate alla vittoria finale, come rivelano le scommesse sulla Serie A. Tra le squadre che più di tutte hanno investito per rafforzare la propria rosa troviamo l’, forse il club più quotato per la vittoria finale del campionato, grazie anche ad un mercato oculato, fatto di giocatori ...