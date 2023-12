Inter | rinnovi in vista | Dimarco raddoppia! L’opzione per altri 2 ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Al termine dell’anno 2023, l’cercherà di rinnovare alcuni contratti di calciatori in accordo con i loro procuratori. Si parte con quelli di, Darmian e Mkhitaryan. SCADENZE ? Nonostante le scadenze non siano imminenti, l’sta intavolando le trattative per rinnovare i contratti in modo da evitare un Milan Skriniar bis. Secondo Tuttosport, i primi a rinnovare saranno Federico, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan. L’esterno sinistro ormai ha raggiunto livelli di prestazioni altissimi, diventando anche un titolare dell’Italia. Partito dalle giovanili dell’, girato l’Europa in prestito, ora si ritrova sul piatto una proposta con scadenza 2028 anziché 2026, oltre a un ingaggio raddoppiato sui 4 milioni di euro. Situazione leggermente diversa per Darmian e Mkhitaryan. ...