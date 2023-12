Inter | miglior giocatore di novembre? Si vota! I 4 candidati

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) LeoVegas.News lancia un sondaggio per far decidere ai tifosi qual è stato ildell’del mese di. I 4. I 4– Sono quattro i giocatori dell’in corsa per il LeoVegas.News Player of the Month. Si tratta di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. A decidere chi è stato ildel mese disaranno i tifosi nerazzurri che potranno votare uno di questi quattro calciatori nel sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...