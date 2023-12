Inps | Caridi | ‘per noi Pnrr è stato volano per riprogettare servizi con più efficienza’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "Per noi ilun, intendendolo come strumento, peri nostri, per renderli più efficienti. Ad esempio èfatto un ridisegno del nostro portale con oltre 450 tipologie diche abbracciano tutta la tipologia degli utenti riguardando non solo cittadini ma anche pa, aziende, intermediari, partner come i