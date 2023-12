Influenza | aumentano i contagi | più di mezzo milione in una settimana

Leggi su agi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - In netto aumento i casi di sindromi simil-li in Italia, con un'incidenza salita a 9,2 casi per mille assistiti (7,9 nellaprecedente). Nell'ultimasi registrano 542mila casi, per un totale di oltre 2,3 milioni di italiani già messi ko da febbre, raffreddore e dolori articolari. E' quanto emerge dal bollettinole dell'Istituto Superiore di Sanità. Aumenta l'incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è pari a 17,9 casi per mille assistiti (15,9 nellaprecedente). Dati comunque molto inferiori alla scorsa stagione, quando in questa stessal'incidenza nei bambini era pari a 40,0 casi mille assistiti. Tutte le Regioni, tra quelle che hanno ...