Inflazione | aumentano i prezzi dell’ortofrutta | “la famiglia pugliese compra meno cibo” Coldiretti

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia:del 7,8% idelle verdure e del 10,7% quelli della frutta, in controtendenza rispetto all’andamento generale, ma laspendendo comunque di più per il ridotto potere di acquisto con un carrello della spesa sempre più costoso. E’ quanto emerge dall’analisi dellaPuglia, sui dati Istat relativi all’andamento dell’a novembre che risulta in calo allo 0,8%, mentre complessivamente gli alimentari risultano sempre in salita del 6,1%. Un andamento che – sottolinea laregionale – ha portato al contenimento dei consumi alimentari dei cittadini che spendono di più per mangiare ...