In Italia è strage di negozi. Oltre 100mila in meno in 10 anni

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Una vera e propria. Non si può definire in altro modo la scomparsa deidalle città innegli ultimi dieci. I dati sono quelli che emergono dal censimento degli esercizi commerciali effettuato dal centro studi di Confcommercio: tra il 2012 e il 2022 si sono persi 103.770. Il 15,7% del totale. E la situazione non va di certo meglio negli ultimi mesi. Aumentano le chiusure diin quasi tutti i settori. Fanno eccezione soltanto bar, alberghi e farmacie Prendiamo i dati del 2023: in soli nove mesi il saldo negativo è di 14.889. Le eccezioni, a questo trend, sono davvero poche: a chiudere sono attività di ogni genere. Negli ultimi diecile uniche attività che hanno avuto un saldo positivo tra aperture e ...